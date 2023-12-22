В марте в Петербург привезли более 50 тысяч тонн фруктов

Фрукты привезли более чем из 10 стран мира.

В марте под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территорию Петербурга ввезено 53,5 тысячи тонн свежих фруктов более чем из 10 стран мира.

Через морской пункт пропуска в наибольшем объеме было импортировано свежих груш из Аргентины, Чили, Китая и ЮАР (20,5 тыс. тонн), мандаринов и апельсинов из Египта, Марокко и Пакистана (17 тыс. тонн), винограда из ЮАР, Аргентины, Индии, Перу (6,1 тыс. тонн), ананасов из Коста-Рики (3,4 тыс. тонн), манго из Бразилии, Перу (более 1 тыс. тонн), а также были ввезены партии авокадо, гранатов, киви, лаймов, лимонов и других фруктов.

Продукция, успешно прошедшая карантинный фитосанитарный контроль, отправилась в адреса получателей.

Также в Петербург с начала года ввезли более 356 тонн импортной голубики.

Фото: Россельхознадзор