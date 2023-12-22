В Петербург с начала года ввезли более 356 тонн импортной голубики

Ягоды были доставлены из трех государств.

С начала года в Санкт-Петербург ввезено 356 тонн импортной голубики. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора.

С начала года инспекторы Россельхознадзора в Санкт-Петербурге проконтролировали ввоз 356 тонн свежей голубики. Ягоды были доставлены из трех государств. В наибольшем объеме голубика поступила из Марокко (почти 174 тонны), а также из Перу (105,3 тонны) и Чили (76,6 тонн).

Партии ягод, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу на территорию России.

Ранее стало известно, что почти 500 тонн рыбы было экспортировано из Петербурга и Ленобласти в 2023 году.

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