Почти 500 тонн рыбы было экспортировано из Петербурга и Ленобласти в 2023 году

Партии рыбы, произведённые в городе и области, были отправлены в 11 различных стран.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора завершило подведение итогов своей работы за прошедший год. В течение 12-ти месяцев 2023 года инспекторы осуществили контроль за экспортом около 500 тонн рыбной продукции, произведенной в Петербурге и в соседнем 47-ом регионе.

Партии рыбы, произведённые в городе и области, были отправлены в 11 различных стран: Вьетнам, Латвию, Швейцарию, Литву, Польшу, Эстонию, Азербайджан, Грузию, Корею, Узбекистан и Туркменистан.

В процессе проведения ветеринарного контроля сотрудники Россельхознадзора убедились в том, что экспортируемая рыбная продукция полностью соответствует установленным требованиям, и отправили грузы по необходимым адресам.

Ранее мы сообщили о том, что более 12 тыс. тонн ананасов привезли в Петербург.

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