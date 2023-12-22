  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Почти 500 тонн рыбы было экспортировано из Петербурга и Ленобласти в 2023 году
Сегодня, 10:24
166
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Почти 500 тонн рыбы было экспортировано из Петербурга и Ленобласти в 2023 году

0 0

Партии рыбы, произведённые в городе и области, были отправлены в 11 различных стран.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора завершило подведение итогов своей работы за прошедший год. В течение 12-ти месяцев 2023 года инспекторы осуществили контроль за экспортом около 500 тонн рыбной продукции, произведенной в Петербурге и в соседнем 47-ом регионе.

Партии рыбы, произведённые в городе и области, были отправлены в 11 различных стран: Вьетнам, Латвию, Швейцарию, Литву, Польшу, Эстонию, Азербайджан, Грузию, Корею, Узбекистан и Туркменистан.

В процессе проведения ветеринарного контроля сотрудники Россельхознадзора убедились в том, что экспортируемая рыбная продукция полностью соответствует установленным требованиям, и отправили грузы по необходимым адресам.

Ранее мы сообщили о том, что более 12 тыс. тонн ананасов привезли в Петербург.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии