Более 12 тыс. тонн ананасов привезли в Петербуг

За декабрь в Большой морской порт Петербурга поступило 12,1 тыс. т свежих ананасов. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Поставки "новогодней экзотики" осуществлялись с помощью морского транспорта из Коста-Рики и Эквадора. После успешного прохождения карантинного фитосанитарного контроля, ананасы были разрешены к ввозу на территорию РФ.
Добавим, что с начала года через Большой морской порт Петербурга было поставлено общее количество в 36 тысяч тонн цитрусовых.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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