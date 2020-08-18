  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:03
166
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Более 12 тыс. тонн ананасов привезли в Петербуг

0 0

За декабрь в Большой морской порт Петербурга поступило 12,1 тыс. т свежих ананасов. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Поставки "новогодней экзотики" осуществлялись с помощью морского транспорта из Коста-Рики и Эквадора. После успешного прохождения карантинного фитосанитарного контроля, ананасы были разрешены к ввозу на территорию РФ.

Добавим, что с начала года через Большой морской порт Петербурга было поставлено общее количество в 36 тысяч тонн цитрусовых.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Теги: ананасы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии