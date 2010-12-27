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Мост через реку Екатерингофку планируют переименовать в "Гапсальский"
Сегодня, 14:49
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IRINA_CHALKINA

Мост через реку Екатерингофку планируют переименовать в "Гапсальский"

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Сроки строительства самой переправы пока ещё неизвестны.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что мост через реку Екатерингофку планируют переименовать в "Гапсальский". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

"Я бы не стал мудрствовать и назвал будущий мост Гапсальским, тем более рядом расположена одноименная улица",

—заявил краевед, член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.

Дело в том, что рядом с переправой располагается Гапсальская улица. Её так назвали в 1859 году в честь города Гапсаль в Эстонии, в ряду проездов Нарвской полицейской части.

В настоящее время сроки строительства моста через реку Екатерингофку неизвестны. 

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году на строительство и ремонт областных дорог потратят почти 11 млрд рублей.

Фото:википедия

 

Теги: новости спб, общество, строительство моста спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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