Сроки строительства самой переправы пока ещё неизвестны.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что мост через реку Екатерингофку планируют переименовать в "Гапсальский". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

"Я бы не стал мудрствовать и назвал будущий мост Гапсальским, тем более рядом расположена одноименная улица", —заявил краевед, член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.

Дело в том, что рядом с переправой располагается Гапсальская улица. Её так назвали в 1859 году в честь города Гапсаль в Эстонии, в ряду проездов Нарвской полицейской части.

В настоящее время сроки строительства моста через реку Екатерингофку неизвестны.

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году на строительство и ремонт областных дорог потратят почти 11 млрд рублей.

Фото:википедия