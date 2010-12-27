В среду, 20 ноября, стало известно о том, что мост через реку Екатерингофку планируют переименовать в "Гапсальский". Об этом сообщает "Петербургский дневник".
"Я бы не стал мудрствовать и назвал будущий мост Гапсальским, тем более рядом расположена одноименная улица",
—заявил краевед, член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.
Дело в том, что рядом с переправой располагается Гапсальская улица. Её так назвали в 1859 году в честь города Гапсаль в Эстонии, в ряду проездов Нарвской полицейской части.
В настоящее время сроки строительства моста через реку Екатерингофку неизвестны.
Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году на строительство и ремонт областных дорог потратят почти 11 млрд рублей.
Фото:википедия
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