В 2020 году на строительство и ремонт областных дорог потратят почти 11 млрд рублей

Примерно 3,2 млрд уйдет на содержание 10 тыс. км региональных трасс, 2 млрд израсходуют на строительство инфраструктурных объектов, 1,9 млрд потратят на капремонт магистралей, 1 млрд муниципалитеты получат в качестве субсидии и 2 млрд пустят на снижение аварийности.

В следующем году на строительство и ремонт дорог в Ленобласти потратят почти 11 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Дорожного комитета.

Помимо этого, дорожный комитет планирует начать строительство мостов через Свирь в Подпорожье и Волхов в Киришах. Также дорожные службы продолжат работать над развязкой в Мурино и путепроводом недалеко от станции Мельничный ручей, расположенной во Всеволожском районе. Отремонтируют переправу через Лугу в Кингисеппском районе, подъезды к станции Ламбери и дороги в Красносельском.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" должен быть реализован до 2024 года. С помощью него государство намерено увеличить количество дорог регионального назначения, снизить показатель дорожно-транспортных происшествий, и, как следствие, уменьшить смертность по сравнению с 2017 годом.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти в 2020 году появится завод по производству сыров.

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