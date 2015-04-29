В Петербург привезли почти 2 тысячи тонн личи

Фрукт привезли из Мадагаскара.

В Петербурге проконтролирована первая трюмная партия личи, поступившая из Мадагаскара. Данный факт свидетельствует о расширении географии импортных поставок подкарантинной продукции на территорию страны, сообщили в Россельхознадзоре.

В декабре 2023 года в Большом морском порту Петербурга должностные лица Россельхознадзора проконтролировали почти 2 тысячи тонн личи, прибывших в трюме судна из Мадагаскара, следующих в адреса шести российских компаний.

Партии личи соответствовали единым карантинным требованиям ЕАЭС и были допущены к ввозу на территорию страны. В 2023 году свежие плоды личи ввозились в регион деятельности Управления только из ЮАР.

Также в Петербург с начала года привезли почти 115 тысяч тонн мандаринов.

Фото: Россельхознадзор