В Петербург с начала года привезли почти 115 тысяч тонн мандаринов

Цитрусовые были привезены из девяти стран, при этом наибольший объем фруктов поступил из Южной Африки, Марокко и Аргентины.

С начала 2023 года инспекторы Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора в Петербурге проконтролировали ввоз более 115 тысяч тонн свежих мандаринов, клементинов, сатсумов и танжело. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Цитрусовые были привезены из девяти стран, при этом наибольший объем фруктов поступил из Южной Африки, Марокко и Аргентины.

Не все партии с цитрусовыми плодами успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, около 600 тонн оказались заражены личинками средиземноморской плодовой мухи, опасным вредителем плодов. Продукция была обеззаражена методом фумигации или возвращена отправителям. Около 115 тысяч тонн мандаринов и их гибридов были допущены к ввозу на территорию Российской Федерации.

В августе инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз 8,5 тонн мандаринов в Петербург.

Видео: Россельхознадзор