Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Нормативные акты до сих пор не приняты.

Матвиенко раскритиковала Минэнерго за закон об "умных счётчиках". По мнению сенатора, глава Минэнерго бездействует по данному вопросу. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на выступление спикера во время встречи со статс-секретарями. Матвиенко заявила, что следует наказать Александра Новака в административном порядке

Закон приняли, ура. И что происходит дальше? Ничего не делается, вообще ничего...Ну что это за безобразие, ну что это за безответственность? возмущается петербурженка

Матвиенко добавила, что нормативные акты не выпущены, тарифы утверждены, но время ушло. Она уверена, что в итоге правительство вынуждено будет перенести сроки вступления закона в силу. Именно такой просьбы ждет Федеральное Собрание. В свою очередь ФС не собирается прикрывать бездеятельность министерств и ведомств. Спикер рассказала, что проблема актуальна для 65% документов, которые выпускаются с нарушением сроков.

Напомним, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ленэнерго" установит "умные" счетчики.

Видео: YouTube/Web Diario La República, BN TV, Sputnjik Srbija