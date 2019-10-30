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Матвиенко: Иностранные студенты смогут подрабатывать в России

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Законопроект рассматривают в СовФеде.

Иностранные студенты российских вузов смогут работать в стране параллельно с учебой. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на Валентины Матвиенко. Заявление чиновница сделала во время проведения конференции, которая проходит в Москве с 30 по 31 октября.

По словам спикера, законопроект сейчас рассматривается в Совете Федерации. Чиновники считают, что такой шаг со стороны правительства финансово поможет зарубежным гостям, а также повысит привлекательность российского образования у иностранцев. Инициатива стала результатом работы дипломатов на V Международном Ливадийском форуме. 

Один из вопросов, который поднимался на форуме, - создание более свободных и благоприятных условий для иностранных студентов, обучающихся в России, для их работы, для трудоустройства

добавила Матвиенко

Известно, что данный законопроект уже прошел согласование. Его могут принять уже в этой сессии.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России зафиксировали дефицит внуков и переизбыток бабушек и дедушек.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/
 

Теги: валентина матвиенко, иностранцы, образование, совет федерации, студенты
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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