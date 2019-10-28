В России зафиксировали дефицит внуков и переизбыток бабушек и дедушек

Социологи объяснили причины данного положения в стране.

Почти в семь раз сократилось количество внуков у российских бабушек и дедушек за последние 90 лет. Об этом сообщили в "АиФе" со ссылкой на исследования и аналитику РЭУ имени Г.В. Плеханова.

В 1926 году на каждые 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2019 - всего 81. Рост числа пожилых людей - это нормально явление, так как увеличивается уровень здравоохранения и благосостояние населения. В России пенсионеры в большинстве своем представляют поколение, которое родилось в период 1940-1950-ых годов За послевоенным бумом рождаемости последовал прогнозируемый спад 1960 – 1970-х годов.

Однако наибольший провал случился в 90-ые года ХХ века. Из-за этого детородной молодежи сейчас не так много. Социальные условия заставляют женщин откладывать рождение ребенка на более поздний срок. В будущем ситуация немного меняется, так как рожать начнут женщины, которые родились в начале 2000-ых годов. Более 30 процентов населения в стране -это молодежь от 25 до 40 лет.

Волны роста и спада будут продолжаться и в будущем, но в целом рождаемость будет снижаться. Этот путь уже прошли все цивилизованные страны, и старение населения – не уникальная проблема России напомнили эксперты

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские предпенсионеры пройдут профессиональное обучение.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Екатерина Баженова, Elvin Isayev, Tatianka