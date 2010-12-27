Петербургские предпенсионеры пройдут профессиональное обучение

В четверг, Александр Беглов подписал постановление о переподготовке и профессиональном обучении петербургских предпенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Воспользоваться программой обучения и дополнительного профессионального образования можно в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно
сказано в сообщении
В ведомстве отметили, что обучение и переподготовка для петербуржцев бесплатные. Кроме того, пенсионеры, которые начнут работать во время обучения, получат стипендию в 11 280 рублей в месяц.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный опроверг вырубку деревьев у СКК.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )