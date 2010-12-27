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Петербургские предпенсионеры пройдут профессиональное обучение
Сегодня, 16:02
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Петербургские предпенсионеры пройдут профессиональное обучение

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Обучение и переподготовка для петербуржцев бесплатные.

В четверг, Александр Беглов подписал постановление о переподготовке и профессиональном обучении петербургских предпенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Воспользоваться программой обучения и дополнительного профессионального образования можно в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно

сказано в сообщении

В ведомстве отметили, что обучение и переподготовка для петербуржцев бесплатные. Кроме того, пенсионеры, которые начнут работать во время обучения, получат стипендию в 11 280 рублей в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный опроверг вырубку деревьев у СКК.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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