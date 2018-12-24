Матвиенко: воспитание детей однополыми семьями ведет к вырождению человечества

Спикер Совфеда не допускает возможности дать право однополым семьям воспитывать детей.

Валентина Матвиенко открыто выступила против усыновления детей однополыми семьями. Спикер Совета Федерации негативно высказалась о возможности предоставить такое право однополым семьям во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Политик считает, что подобные меры приведут к вырождению человечества. Она добавила, что уже сейчас в некоторый странах на законодательном уровне закреплены такие понятия как "родитель один" и "родитель два". Они используются вместо привычных "мамы" и "папы".

Можно ли представить, что малыш, который во всех странах на всех языках произносит первое слово "мама", теперь будет произносить "родитель № 1"?" возмущенно вопрошает спикер

Валентина Матвиенко добавила, что фундаментальные основы счастья в мире постепенно размываются. В частности, ситуация затрагивает и институт семьи.

Ранее Piter.tv писал о том, что Матвиенко предложила запретить телефоны в школах до начала учебного года.

Видео: YouTube/Совет Федерации