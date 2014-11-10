Матвиенко предложила запретить телефоны в школах до начала учебного года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить приносить телефоны в школу. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Матвиенко отметила, что в школах нет условий хранения и в случае пропажи, директора не будут брать на себя такую ответственность. По ее словам, данный вопрос необходимо обсудить до начала нового учебного года. В Роспотребнадзоре, совместно с Рособрнадзором и Российской академией образования разработают соответствующие предложения. Ведомства заявили, что предоставят свои наработки через месяц
Напомним, ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что за запрет телефонов в школах выступили 73% россиян.
Видео: Piter.TV; YouTube / Hack Life
Обсуждение ( 0 )