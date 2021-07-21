Российский сенатор выступила на заседании ШОС с речью об угрозах из-за пандемии.

Матвиенко рассказала, как искоренить бедность в мире. Об этом председатель Совета Федерации РФ сообщила в видеообращении для участников форума Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие состоялось в Пекине в рамках празднования 20-летнего юбилея ШОС. По мнению спикера СФ, разобраться с ситуацией нельзя без достижения гендерного равенства.

Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин. Валентина Матвиенко, российский сенатор

В Совете Федерации полагают, что под угрозой из-за пандемии коронавируса оказалось будущее многих стран. При этом ухудшилось положение женщин, появились проблемы в вопросах образования. Матвиенко уверена, что принятые кабмином и законодателями меры позволили РФ избежать кризиса в системе здравоохранения, масштабного национального локдауна, всплеска бедности. В РФ готовы делиться своим опытом с иностранными коллегами.

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Фото и видео: Совет Федерации