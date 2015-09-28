Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с памятником в Риге. По мнению российского сенатора, символом европейско демократии на текущий момент является бульдозер. Такое заявление парламентарий сделала, оценивая решения сейма Латвии, по которому у прибалтийской страны теперь нет ограничений по демонтажу памятника Освободителям столицы.
Кощунство! Варварство! Такое впечатление, что в некоторых странах в Европе начинает утверждаться общественно-политической слой, отвергающий мнение части населения.
Валентина Матвиенко, сенатор РФ
Она поблагодарила тех жителей Риги, которые 10 мая принесли цветы к мемориалу.
Косачев заявил об "угрожающем характере" деятельности США в области биоразработок.
Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
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