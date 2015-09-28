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Матвиенко прокомментировала ситуацию с памятником в Риге

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В СФ считают решение сейма Латвии кощунством.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с памятником в Риге. По мнению российского сенатора, символом европейско     демократии на текущий момент является бульдозер. Такое заявление парламентарий сделала, оценивая решения сейма Латвии, по которому у прибалтийской страны теперь нет ограничений по демонтажу памятника Освободителям столицы.

Кощунство! Варварство! Такое впечатление, что в некоторых странах в Европе начинает утверждаться общественно-политической слой, отвергающий мнение части населения.

Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Она поблагодарила тех жителей Риги, которые 10 мая принесли цветы к мемориалу. 

Косачев заявил об "угрожающем характере" деятельности США в области биоразработок.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
 

Теги: валентина матвиенко, латвия, прибалтика, рига, сейм, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России,

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