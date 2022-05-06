Косачев заявил об "угрожающем характере" деятельности США в области биоразработок

В СФ рассказали о планах США создать бактериологическое оружие.

Российский сенатор Константин Косачев заявил об "угрожающем характере" американской деятельности в области биологических разработок, проводимых на территории Украины. Соответствующее заявление парламентарий из верхней палаты сделал в рамках брифинга с журналистами по результатам очередного заседания научно-консультативного совета СФ.

Объем информации, который поступает в нашу парламентскую комиссию со все возрастающей силой, подтверждает то, что деятельность США в сфере биоразработок носит угрожающий характер. Константин Косачев, сенатор

По словам политика, сенаторы все больше убеждаются в том факте, что Пентагон осознанно пытается ради национальных интересов реализовать планы по освоению мира беспрепятственные и преимущественные условия "проецирования военной силы". В конкретном случае речь идет о создании бактериологического оружия, которое можно применять в любой точке планеты.

Матвиенко: пошлины на импорт цветов из Белоруссии принесут России 2,5 млрд рублей в год.

Фото и видео: Совет Федерации