Глава СФ России рассказала о необходимости поддержки цветоводов.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что введенные пошлины на импорт цветов из Белоруссии принесут в государственный бюджет России по 2,5 млрд рублей ежегодно. Такой статистикой парламентарий поделилась с коллегами на заседании Совета законодателей.

Весна - женщины ждут цветы. Мы прошли полпути. Благодарю Минфин и Министерство сельского хозяйства. Что сделали? Ввели, наконец, пошлины на цветы из Белоруссии. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Сенатор призвала профильные министерства отдать эти денежные средства на поддержку отечественных цветоводов. Она призвала власти страны довести вопрос до конца, чтобы в стране стало меньше импортных растений. При этом она также надеется, что чиновникам удастся порадовать "наших женщин в это смурное время".

Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации