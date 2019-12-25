В Совете Федерации рассказали о необходимости выполнять национальную задачу по газификации населения.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обязать крупные компании заниматься проектами в России. Такое заявление сенатор сделала во время заседания Совета законодателей при парламенте РФ. Спикер призвала правительство подготовить необходимые нормативные акты для того, чтобы газодобывающие предприятия занимались отечественными проектами.

Президентом дано жесткое поручение, нужно добиться, обратиться в правительство, чтобы правительство приняло необходимые нормативные акты, обязывающие крупные компании заняться Отечеством, наконец. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко напомнила, что до сих пор в России есть регионы, в которых уровень газификации населения достигает только 10-12 процентов. При этом на территории этих субъектов проходят крупные газовые магистрали. В СФ полагают, что реализация международных крупных проектов - это престижное занятие, но также следует заниматься и выполнением национальных задач.

Путин заявил, что РФ к 2025 году газифицирует 90% населенных пунктов.

Фото: YouTube/Совет Федерации