Путин заявил, что РФ к 2025 году газифицирует 90% населенных пунктов

В некоторых населённых пунктах нет газа или соответствующей инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия к 2025 году газифицирует 90% населенных пунктов, где это возможно. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

Имеется в виду, что есть такие территории, где газификация в целом почти невозможна. Владимир Путин, президент России

По его словам, в некоторых населённых пунктах нет газа или соответствующей инфраструктуры.

Путин подчеркнул, что сейчас уровень газификации в населённых пунктах России составляет 71%. В этом году, отметил президент, на газификацию в этом году дополнительно выделили 22 миллиарда рублей. Всего объём инвестиций составил 56 миллиардов.

Ранее Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом.

Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина