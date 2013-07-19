Матвиенко: норму о возврате 50% стоимости путевки в лагеря надо ввести уже с этого года

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что норму о возврате 50% стоимости путевки в лагеря надо ввести уже с этого года. Такое заявление сенатор сделала во время пленарного заседания верхней палаты парламента от 22 апреля.
Очень большая просьба - просто исключительно актуальная и верная норма - возврат 50% стоимости путевки детям в оздоровительные лагеря. Лето приближается. Хотелось бы, чтобы она с этого года заработала. Посмотрите, насколько это возможно.
Валентина Матвиенко, российский сенатор
Ранее российское правительство подтвердило, что из федерального бюджета можно выделить средства на реализацию всех мер социальной поддержки населения, о которых упомянул президент РФ в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Матвиенко заметила, что никому не следует беспокоиться о том, что реализация поручений главы государства "может зависнуть", так как этого точно не произойдет.
Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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