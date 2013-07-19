Матвиенко: норму о возврате 50% стоимости путевки в лагеря надо ввести уже с этого года

В Совете Федерации прокомментировали выполнение послания Владимира Путина к Федеральному собранию.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что норму о возврате 50% стоимости путевки в лагеря надо ввести уже с этого года. Такое заявление сенатор сделала во время пленарного заседания верхней палаты парламента от 22 апреля.

Очень большая просьба - просто исключительно актуальная и верная норма - возврат 50% стоимости путевки детям в оздоровительные лагеря. Лето приближается. Хотелось бы, чтобы она с этого года заработала. Посмотрите, насколько это возможно. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Ранее российское правительство подтвердило, что из федерального бюджета можно выделить средства на реализацию всех мер социальной поддержки населения, о которых упомянул президент РФ в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Матвиенко заметила, что никому не следует беспокоиться о том, что реализация поручений главы государства "может зависнуть", так как этого точно не произойдет.

Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.

Видео: YouTube / Совет Федерации