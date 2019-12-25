Более 100 представителей службы "Турпомощь/AskmeSPb" помогают гостям Петербурга

Проект пользуется популярностью среди молодежи, многие добровольцы неоднократно принимают участие в программе и советуют присоединиться к нему своим знакомым и семьям.

С 1 июля на улицах Петербурга началась активная работа более сотни сотрудников уникального туристического сервиса "Турпомощь/AskmeSPb". Проект существует уже четыре года и объединяет волонтеров разного возраста, большинство из которых — студенты в возрасте от 18 до 22 лет. Эту новость обнародовал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Проект пользуется популярностью среди молодежи, многие добровольцы неоднократно принимают участие в программе и советуют присоединиться к нему своим знакомым и семьям. За всю историю проекта через службу прошло более тысячи человек, а некоторые бывшие участники сделали успешную карьеру в сфере туризма.

В нынешнем сезоне команда пополнилась дополнительно 63 волонтёрами, двое из которых являются пожилыми активистами. Теперь в составе проекта участвуют четверо сотрудников старше 60 лет.

Сотрудники мобильной службы оказывают туристам помощь в навигации по культурным объектам, знакомят с новейшими туристическими маршрутами и городской инфраструктурой, а также консультируют по вопросам текущих мероприятий и событий в городе.

Ранее мы сообщили о том, что турпоток в деревне Мандроги в Ленобласти вырастет более чем на 30% в 2025 году.

Фото: Telegram / Пиотровский Online