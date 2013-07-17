В СФ пояснили, что сейчас Запад хочет разрушить Россию.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не заколачивать окно в Европу навсегда. Такое мнение сенатор высказала во времся выступления на брифинге перед журналистами. Политик полагает, что это "окно" России еще может пригодиться, однако этого не произойдет до того момента, пока коллективный Запад не изменит свою ментальность. До этого момента никакой речи о восстановлении отношений идти не может.

Пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может. Валентина Матвиенко, спикер СФ

Сенатор пояснила прессе, что с Западом российская сторона поддерживает минимальные контакты. По мнению Матвиенко, особенно эти связи необходимы с европейским регионом. При этом она уверена в том, что РФ не нужны отношения с Западом, политика которого направлена на разрушение, ущерб интересов собственных граждан.

Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах.

Фото и видео: Совет Федерации