Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах

По ее словам, переговоры делегаций возможны только с учетом условий российской стороны.

Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, переговоры делегаций возможны только с учетом условий российской стороны. При этом готовность к переговорам не означает, что Москва будет уговаривать Киев. Матвиенко отметила, что если украинская сторона избавится от внешнего управления и осознают все, что произошло, переговорный процесс может возобновиться.

Посмотрим, как будут вести себя на Украине, мы не форсируем, не настаиваем. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Зеленский заявил о контроле России над 20% территории Украины.

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