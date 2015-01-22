Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах

Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, переговоры делегаций возможны только с учетом условий российской стороны. При этом готовность к переговорам не означает, что Москва будет уговаривать Киев. Матвиенко отметила, что если украинская сторона избавится от внешнего управления и осознают все, что произошло, переговорный процесс может возобновиться.
Посмотрим, как будут вести себя на Украине, мы не форсируем, не настаиваем.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
Ранее Зеленский заявил о контроле России над 20% территории Украины.
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