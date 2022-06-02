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Зеленский заявил о контроле России над 20% территории Украины

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Украинский лидер отметил, что протяженность линии фронта составляет более 1 тыс. км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о контроле России над 20% территории Украины. Об этом он рассказал в обращении к политикам и народу Люксембурга.

Украинский лидер отметил, что протяженность линии фронта составляет более 1 тыс. км. По его словам, существует потенциал для переломного момента.

Зеленский поблагодарил Люксембург за решение помочь Киеву и предоставить оружие. Он заявил, что власти страны проявили солидарность масштаба великой нации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункты управления националистов в районе Харькова.

Видео: YouTube / Зе!Президент

Теги: владимир зеленский, контроль, президент украины, россия, территория
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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