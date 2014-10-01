Минобороны РФ: российские военные поразили пункты управления националистов в районе Харькова

Высокоточные ракеты поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Вооруженные силы России поразили пункты управления националистов в районе Харькова. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники противника. В их число вошли пункты управления нацистских формирований "Кракен" и "Азов"*.

Также Конашенков добавил, что российская авиация уничтожила склады боеприпасов и топлива украинских войск в районах Долины и Славянска в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

*"Азов" - украинская организация, считающаяся на территории РФ террористической, неонацистской и экстремистской. Ее деятельность запрещена.