Парламентарий выступила на Совете законодателей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не штамповать наспех составленные законопроекты в преддверии выборов в Государственную Думу. Такое заявление спикер сделала в рамках заседания Совета Законодателей. Она призвала коллег, в том числе с региональных, не одобрять наспех созданные инициативы.

Есть хорошие, замечательные, которые обретают статус федерального закона, а есть просто для того, чтобы отметиться, отчитаться, что мы внесли в Федеральное собрание целую кучу законов, которые потом наспех составленные раздувают законодательный портфель. Валентина Матвиенко, глава СФ

Парламентарий призвала коллег к ответственной работе, а также принимать "меньше законов, но лучше". По мнению сенатора, всем законодателям предстоит серьезная работа по внесению изменения в федеральное законодательство и законы субъектов РФ, необходимые для реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию на 2021 год.

Матвиенко призвала создать условия, чтобы заводы в России строились максимум за 2,5 года.

Видео: YouTube / Совет Федерации