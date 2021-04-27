Спикер СФ объяснила, что сейчас многим инвесторам приходится идти на нарушения.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать условия, чтобы заводы в России строились максимум за 2,5 года. Об этом парламентарий заявила на заседании Совета законодателей. Спикер СФ призвала коллег формировать работу по отказу от избыточных проверок в отношении предпринимателей.

Думаю, что в этом плане регионы могут показывать даже большую подвижность, чем федеральный центр, поэтому призываю вас, коллеги, идти на шаг впереди, оперативно отменять нормы, потому что на региональном уровне столько наворочено, что есть чего разгребать. Валентина Матвиенко, парламентарий

Матвиенко заметила, что следует отменять те барьеры, на которые обращает внимание бизнес-индустрия по регионам, а также создавать условия для развития предпринимательства. По мнению сенатора, вопрос строительства предприятия под ключ на территории РФ должен решаться выгоднее и проще, чем в других регионах мира. Парламентарий заметила, что сейчас инвесторам приходится идти на нарушения, чтобы сократить сроки строительства, так как ни один ответственный инвестор не может замораживать свои вложения на 5-7 лет, что потребуется, если идти по правилам. Матвиенко предложила создать условия, чтобы заводы создавались в срок за 2-2,5 года.

Матвиенко призвала обязать крупные компании заниматься проектами в России.

Видео: YouTube/Совет Федерации