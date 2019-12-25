Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики

По каждому пункту выполнения национального плана могут быть назначены ответственные.

Валентина Матвиенко призвала четко исполнять национальный план по восстановлению экономики. Об этом председатель Совета Федерации рассказала на заседании со статс-секретарями правительства РФ. Спикер предложила более активно контролировать реализацию проекта.

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Вице-спикер СФ Николай Журавлев добавил, что сейчас ряд предложений, касающихся восстановлению экономики и финансовой среды, до сих пор не реализуется в полной мере. Матвиенко предложила назначить ответственных по реализации каждого пункта плана.

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Фото: Piter.tv