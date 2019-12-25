Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики

Валентина Матвиенко призвала четко исполнять национальный план по восстановлению экономики. Об этом председатель Совета Федерации рассказала на заседании со статс-секретарями правительства РФ. Спикер предложила более активно контролировать реализацию проекта.
Национальный план действий - главный документ по преодолению последствий пандемии...Должен быть постоянный контроль, как мы движемся по этому плану
Валентина Матвиенко, российский сенатор
Вице-спикер СФ Николай Журавлев добавил, что сейчас ряд предложений, касающихся восстановлению экономики и финансовой среды, до сих пор не реализуется в полной мере. Матвиенко предложила назначить ответственных по реализации каждого пункта плана.
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Фото: Piter.tv
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