  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики
Сегодня, 12:32
89
lesjasap

Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики

0 0

По каждому пункту выполнения национального плана могут быть назначены ответственные.

Валентина Матвиенко призвала четко исполнять национальный план по восстановлению экономики. Об этом председатель Совета Федерации рассказала на заседании со статс-секретарями правительства РФ. Спикер предложила более активно контролировать реализацию проекта.

Национальный план действий - главный документ по преодолению последствий пандемии...Должен быть постоянный контроль, как мы движемся по этому плану

Валентина Матвиенко, российский сенатор

Вице-спикер СФ Николай Журавлев добавил, что сейчас ряд предложений, касающихся восстановлению экономики и финансовой среды, до сих пор не реализуется в полной мере. Матвиенко предложила назначить ответственных по реализации каждого пункта плана.

Матвиенко: СФ будет добиваться очищения рынка бутилированной питьевой воды от контрафакта.

Фото: Piter.tv

Теги: валентина матвиенко, совет федерации, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии