Матвиенко: СФ будет добиваться очищения рынка бутилированной питьевой воды от контрафакта

Сенатор провела заседание со статс-секретарями.

Валентина Матвиенко заявила о том, что Совет Федерации будет добиваться очищения рынка бутилированной питьевой воды от контрафакта. Об этом председатель СФ рассказала коллегам на совещании со статс-секретарями (заместителями руководителей органов исполнительной власти).

Эту тему мы, что называется, не отпустим и будем добиваться, чтобы рынок питьевой воды отчистился от подделок и фальсификатов...Нужно продолжить системную работу по борьбе с контрафактом бутилированной питьевой воды Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Напомним, что 30 марта 2020 года правительство России утвердило проведение эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды. В перечень вошла природная и искусственная минеральная вода, газированная, без добавления сахара.

Совфед одобрил закон об удаленной работе.

Фото: Piter.tv