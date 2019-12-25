Матвиенко: СФ будет добиваться очищения рынка бутилированной питьевой воды от контрафакта

Валентина Матвиенко заявила о том, что Совет Федерации будет добиваться очищения рынка бутилированной питьевой воды от контрафакта. Об этом председатель СФ рассказала коллегам на совещании со статс-секретарями (заместителями руководителей органов исполнительной власти).
Эту тему мы, что называется, не отпустим и будем добиваться, чтобы рынок питьевой воды отчистился от подделок и фальсификатов...Нужно продолжить системную работу по борьбе с контрафактом бутилированной питьевой воды
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Напомним, что 30 марта 2020 года правительство России утвердило проведение эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды. В перечень вошла природная и искусственная минеральная вода, газированная, без добавления сахара.
Совфед одобрил закон об удаленной работе.
Фото: Piter.tv
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