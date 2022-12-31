Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы

Российский спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в торжественной церемонии инаугурации местного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая запланирована на 1 января. Парламентарий из РФ находится в городе Бразилиа с рабочим визитом. Ранее об этой поездке политик рассказала журналистам в рамках пресс-конференции.
Спикер верхней палаты парламента представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года.
пресс-служба СФ РФ
Напомним, что в латиноамериканской республике 30 октября состоялся второй тур выборов лидера страны, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти государства начнется с 1 января. В ноябре 2022 года высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление политического движения Болсонару об аннулировании части голосов избирателей на выборах президента.
Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции.
Фото и видео: Telegram / Совет Федерации
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