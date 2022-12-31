Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы

Парламентарий находится в Латинской Америке с рабочим визитом.

Российский спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в торжественной церемонии инаугурации местного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая запланирована на 1 января. Парламентарий из РФ находится в городе Бразилиа с рабочим визитом. Ранее об этой поездке политик рассказала журналистам в рамках пресс-конференции.

Спикер верхней палаты парламента представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года. пресс-служба СФ РФ

Напомним, что в латиноамериканской республике 30 октября состоялся второй тур выборов лидера страны, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти государства начнется с 1 января. В ноябре 2022 года высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление политического движения Болсонару об аннулировании части голосов избирателей на выборах президента.

Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции.

Фото и видео: Telegram / Совет Федерации