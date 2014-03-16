Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции

Инцидент произошел во время пресс-конференции на ЧМ в Катаре.

Пресс-атташе сборной Бразилии по футболу в ходе пресс-конференции в Катаре грубо сбросил кота со стола. Инцидент произошел во время мероприятия, организованного на чемпионате мира. Оно было посвящено предстоящему матчу 1/4 финала, в котором принимают участие команды из Бразилии и Хорватии. Во время речи спортсмена по имени Винисиус Жуниор на стол забрался уличный кот, который решил вживую посмотреть на одного из ведущих игроков футбольного клуба из Латинской Америки. После неожиданного "падения" животное не высказало своей обиды, а уселся неподалеку.

Напомним, что 9 декабря сборная Бразилии сыграет против Хорватии на ЧМ в Катаре.

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Фото и видео: YouTube / TNT Sports Brasil