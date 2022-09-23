Матвиенко поздравила жителей освобожденных территорий с началом референдумов

Сенатор рассказала, что жители регионов делают выбор между жизнью и смертью.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик с началом референдумов по вступлению в состав РФ. Соответствующее заявление парламентарий из России сделала в видеообращении, размещенном в социальных сетях. По словам политика, сделанный выбор будет очень важным для жителей регионов, так как речь идет о жизни и смерти. Матвиенко добавила, что ей приходится говорить об этом с болью.

Хочу поздравить всех жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с началом голосования на референдумах. Это историческое, я бы сказала, выстраданное событие. Здесь нет пафоса. В эти дни жители этих регионов определяют свое будущее, судьбу. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Политик пояснила, что в СФ России понимают решимость жителей этих территорий, почему население регионов Донбасса отказываются терпеть далее действиф киевского режима.

Матвиенко попросила главу МЭР рассмотреть вопрос о закупке золота и драгоценных металлов.

Фото и видео: Telegram / Совет Федерации