  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:32
156
lesjasap
Код вставки плеера

Матвиенко оценила, как Россия прошла пандемию

0 0

Совет Федерации начал весеннюю сессию.

Валентина Матвиенко оценила, как Россия прошла пандемию. Об этом председатель Совета Федерации сообщила на пленарном заседании. По мнению спикера СФ, страна прошла особо острый период с гораздо меньшими издержками, чем остальные. Парламентарий отметила, что Москва смогла показать прозрачность и прочность государственной и политической системы, а также институтов и структур.

В отличие от многих стран мира, мы прошли эти испытания с гораздо меньшими издержками

Валентина Матвиенко, российский сенатор

В Совете Федерации подчеркнули, что в первую очередь правительство волнует сохранность здоровья и жизни населения. При этом, по мнению Матвиенко, государство сохранило экономическую стабильность.

Мурашко: фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска.

Видео: Youtube/Совет Федерации

 

Теги: валентина матвиенко, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии