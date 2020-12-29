Совет Федерации начал весеннюю сессию.

Валентина Матвиенко оценила, как Россия прошла пандемию. Об этом председатель Совета Федерации сообщила на пленарном заседании. По мнению спикера СФ, страна прошла особо острый период с гораздо меньшими издержками, чем остальные. Парламентарий отметила, что Москва смогла показать прозрачность и прочность государственной и политической системы, а также институтов и структур.

В отличие от многих стран мира, мы прошли эти испытания с гораздо меньшими издержками Валентина Матвиенко, российский сенатор

В Совете Федерации подчеркнули, что в первую очередь правительство волнует сохранность здоровья и жизни населения. При этом, по мнению Матвиенко, государство сохранило экономическую стабильность.

Мурашко: фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска.

Видео: Youtube/Совет Федерации