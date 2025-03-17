Матвиенко обсудила с Алиевым расширение сотрудничества

Отмечается, что были затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия России и Азербайджана.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым расширение сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Матвиенко прибыла в Баку с официальным визитом. В ходе беседы с азербайджанским лидером обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки. Отмечается, что были затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия России и Азербайджана. Матвиенко поблагодарила за внимание, которое президенты двух стран уделяют межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

Ранее Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов.

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