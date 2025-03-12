Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов

Спикер Совета Федерации рассказала о проблемах с трудоустройством выпускников, которые не нужны рынку труда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в "столичные" вузы. Речь идет о приеме абитуриентов в высшие учебные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По словам парламентария из верхней платы законодательного органа, университеты этих городов собирают студентов "со всей страны", увеличивая прием на платные места. В оезультате вузы "начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны государству и рынку труда в таком количестве. Соответствующее заявление спикер СФ РФ сделала на заседании с коллегами. Она попросила главу профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить озвученную проблему.

Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Сенатор указала, что части региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не получилось после выпуска из вуза найти себе работу по специальности. В результате вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители студентов, посылая из глубинки ребенка учиться в крупный город, получалась история неудачников, сообщила Валентина Матвиенко.

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Фото и видео: Совет Федерации