В России запретили дистанционно обучать медиков и фармацевтов

Закон призвал повысить качество медицинских услуг для населения в стране.

На территории России в верхней палате парламента запретили дистанционную форму обучения при получении медицинского и фармацевтического образования. Соответствующее решение одобрено парламентариями на пленарном заседании от 26 февраля. Специалисты пояснили, что исключением станут случаи, которые будут установлены федеральными образовательными стандартами.

Законодатели говорят о том, что в последнее время по стране открывается много факультетов в непрофильных медицинских учреждениях. Зачастую их специалисты в онлйн-форме проводят подготовку работников сферы медицинских услуг, что является недопустимым для государства. Принятый закон призван увеличить для пациентов качество предоставляемых услуг по здравоохранению. Дополнительно документ наделяет Министерство здравоохранения правом разработки типовых образовательных программ обучения медперсонала и врачей.

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Фото и видео: Совет Федерации