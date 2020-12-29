Матвиенко не исключила вмешательства внешних сил в выборы

В Совете Федерации рассказали об угрозах, которые могут возникнуть перед выборами в ГД.

Валентина Матвиенко не исключила вмешательства внешних сил в избирательный процесс на следующих выборах в Госдуму. Об этом председатель Совета Федерации сообщила на пленарном заседании верхней палаты парламента. По мнению спикера, следует быть готовыми к такой ситуации, чтобы иметь возможность ей противостоять.

Центральным политическим событием года станут выборы депутатов Госдумы, региональные и муниципальные выборы. Они должны пройти в строгом соответствии с законодательством, в честной, прозрачной, конкурентной борьбе Валентина Матвиенко, российский сенатор

По мнению сенатора, перед Россией стоит реальный вызов, а любые провокации извне следует пресекать на корню. Валентина Матвиенко уточнила, что российское общество ясно понимает свои приоритеты, цели, а также прочно сплоченно.

Совет Федерации отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах.

Видео: Youtube/Совет Федерации