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Совет Федерации отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах

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Валентина Матвиенко дала поручение коллегам их верхней палаты парламента.

Совет Федерации отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании весенней сессии верхней палаты парламента России. Спикер обратилась к коллегам с просьбой.

Я прошу вас, уважаемые коллеги, самым внимательным образом отслеживать ситуацию с вакцинацией в регионах, где есть сбои, сколько развернуто пунктов, вести разъяснительную работу

Валентина Матвиенко, российский сенатор

Парламентарий объяснила, что с массовой вакцинацией в российских регионах не должно быть сбоев. По мнению Матвиенко, вакцинация для страны является практически единственной возможностью "освободиться от ограничений".

Матвиенко оценила, как Россия прошла пандемию.

Видео: Youtube/Совет Федерации

 

 
Теги: валентина матвиенко, массовая вакцинация, регионы, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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