Валентина Матвиенко дала поручение коллегам их верхней палаты парламента.

Совет Федерации отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании весенней сессии верхней палаты парламента России. Спикер обратилась к коллегам с просьбой.

Я прошу вас, уважаемые коллеги, самым внимательным образом отслеживать ситуацию с вакцинацией в регионах, где есть сбои, сколько развернуто пунктов, вести разъяснительную работу Валентина Матвиенко, российский сенатор

Парламентарий объяснила, что с массовой вакцинацией в российских регионах не должно быть сбоев. По мнению Матвиенко, вакцинация для страны является практически единственной возможностью "освободиться от ограничений".

Матвиенко оценила, как Россия прошла пандемию.

Видео: Youtube/Совет Федерации