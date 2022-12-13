Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой

Спикер Совета Федерации пришла проститься с народной артистской СССР.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки Советского Союза Инны Чуриковой личной утратой. Политик пояснила, что считала себя поклонницей таланта актрисы и старалась не пропускать ни одного спектакля, в котором была задействована Чурикорва.

Я следила за ее творчеством, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Напомним, что Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с актрисой проходит во вторник 17 января в храме Христа Спасителя. Далее актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре "Ленком" 17 января.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live