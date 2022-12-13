Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре "Ленком" 17 января

Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января в театре "Ленком". Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленкома" Марка Варшавера.

Чурикова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве. Однако театр "Ленком" просит предоставить могилу для артистки на Новодевичьем кладбище.

Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса. Марк Варшавер, директор театра "Ленком"

Ранее на Piter.tv: имя Инны Чуриковой предложили увековечить в Петербурге.

Фото: Pxhere