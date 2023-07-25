Матвиенко назвала недопуск России до Игр похоронами олимпийского движения

Спикер СФ оценила ситуацию с мировым спортом.

Если российские и белорусские спортсмены не будут допущены до Олимпийских игр в Пекине в 2024 году, то олимпийское движение можно будет похоронить, так как большего вреда международному спорту нанести уже невозможно. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной завершению весенней сессии верхней палаты парламента страны, сделала российский сенатор Валентина Матвиенко. Политик пояснила, что политизация завершится в тот момент, когда на планете закончится гегемония стран коллективного Запада. Однако сейчас спикер Совета Федерации РФ считает,, что ведется борьба по отказу от однополярного мира в пользу независимости государств.

Сейчас такой наступил судный час – если будет окончательно принято решение о недопуске, можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко пояснила, что речь идет об объективном историческом процессе, который "обязательно закончится победой многополярного мира".

Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации