Матвиенко назвала Лаврова дипломатом, который бьется за Россию

Председатель Совета Федерации поздравила российских дипломатов с профессиональным праздником.

Российский сенатор Валентина Матвиенко назвала Сергея Лаврова классическим дипломатом, который бьется за РФ. Традиционно в стране 10 февраля отмечается профессиональный праздник сотрудников внешнеполитического ведомства. День дипломатического работника утвержден 31 октября 2002 года по указу главы государства.

Я поздравляю от имени Совета Федерации главу МИД РФ Сергея Лаврова, классического дипломата, который бьется за Россию не покладая рук...Мы гордимся нашей дипломатией Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ

Напомним, что выбор даты праздника связан с историей формирования первого российского дипломатического ведомства. Первое упоминание о таком Посольском приказе датируется 10 февраля 1549 годом.

Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником.

Видео: YouTube / Совет Федерации