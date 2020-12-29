Матвиенко раскритиковала министра просвещения за увлеченность зарубежными исследованиями

В докладе почти не прозвучало информации о проблемах в сфере профессионального образования.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министра просвещения Сергея Кравцова за увлеченность зарубежными исследованиями. Также, по её мнению, он недостаточно полно представил понимание и цели национального проекта "Образование".

Матвиенко подчеркнула, что не удовлетворена докладом Кравцова в Совете Федерации.

Не получилось системного понимания, что такое национальный проект "Образование", какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

При этом она отметила, что в докладе почти не прозвучало информации о проблемах в сфере профессионального образования. Матвиенко призналась, что её насторожила увлечённость Кравцова зарубежными исследованиями о российской системе образования. По её мнению, для оценки состояния дел должно хватать собственных сил.

Ранее Матвиенко возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту.

Видео: Youtube/Совет Федерации