В этом году у бывшего губернатора Петербурга не получилось посетить Пискаревское кладбище.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту на Поклонной горе в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.

По словам Матвиенко, впервые за многие годы в этот день она находится не на Пискаревском кладбище, но не смогла не отдать дань памяти героическим защитникам Ленинграда.

Голод, холод, ежедневные бомбежки не сломили высочайшую нравственную силу ленинградцев. Об этом подвиге мы будем помнить всегда. сказала председатель Совфеда.

В этом году исполняется 80 лет Дороге жизни. Матвиенко назвала ее "ниточкой надежды".

Сегодня, 27 января, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вечером в Петербурге прогремит салют.

Фото: пресс-служба СФ