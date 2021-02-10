Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Министр назвал основные задачи для российских дипломатов.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником. Чиновник рассказал, что работа дипломатов всегда была в почете, а в профильном ведомстве себя находили талантливые и неординарные личности, которые могли мыслить глобально.

Хотел бы искренне поздравить вас всех с … праздником тех, кто посвятил себя служению Отечеству, отстаиванию его интересов на мировой арене. Тех, кто готов трудиться, не считаясь со временем, в отрыве от родного дома и семьи, в странах с непростым климатом и сложной военно-политической обстановкой Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил, что доверие, которое оказывает государство дипломатам, требует от сотрудников МИДа самоотдачи и высокого уровня профессионализма. Среди задач, которые сейчас стоят перед российскими дипломатами, Лавров отметил формирование благоприятных внешних условий для стабильного социально-экономического развития страны, а также обеспечение стратегической безопасности. Министр уверен, что Москва является одним из ключевых гарантов в формировании более справедливого и демократичного многополярного мироустройства.

Важном задачей Лавров также считает защиту прав и интересов соотечественников, которые находятся за границей, а также сопровождение внешнеэкономической деятельности России.

Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине.

Фото и видео: МИД России