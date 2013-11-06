Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине

Российская сторона ни один раз обращалась за объяснениями данного инцидента к Берлину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска политика Алексея Навального к данным о президенте Владимире Путине в здании бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене. Глава МИД РФ рассказал об этом, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Лаврова, немецкие спецслужбы могут быть причастны к подготовке фильма Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) о "дворце Путина". В нём Навальный демонстрирует материалы, которые связаны со службой Путина в Дрездене в период его работы в КГБ.

Попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, российская сторона ни один раз обращалась за объяснениями данного инцидента к Берлину. В ФРГ отметили, что Навального действительно допустили к архивам, однако предоставленные ему сведения не являлись секретными.

Ранее владелец виллы в Германии, где жил Навальный, обвинил журналистов "России 1" во лжи.

Фото: Instagram / navalny