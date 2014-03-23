Владелец виллы в Германии, где жил Навальный, обвинил журналистов "России 1" во лжи

Владелец виллы заявил, что российские журналисты снимали его скрытой камерой.

Владелец виллы в Германии во Фрайбурге, на которой жил Навальный, обвинил журналистов "России 1" во лжи. Заявление он сделал во время интервью телеканалу "Дождь".

По его словам, когда журналисты "России-1" арендовали виллу на выходные, они представлялись туристами из Бельгии, а автор сюжета Анастасия Попова использовала французскую фамилию Боурт. Журналисты "Дождя" добавили, что это фамилия её мужа, гражданина Бельгии.

Владелец виллы заявил, что российские журналисты снимали его скрытой камерой, он уже обратился в правоохранительные органы.

Сама Попова в ответ на обвинения в своём Twitter заявила, что оператор снимал владельца виллы как обычно, ничего не скрывая. По её словам, его также заинтересовала бумага на немецком языке, где написано, что гости виллы — российские журналисты телеканала "Россия-1".

Ранее телеканал "Россия" показал "виллу Навального" в ответ на "Дворец для Путина".

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