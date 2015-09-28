Матвиенко: Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области о статусе

В СФ считают, что народ вправе определять свое будущее.

Валентина Матвиенко отметила, что Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области о статусе региона. Соответствующее заявление российский парламентарий сделала в рамках брифинга с журналистами. Спикер СФ уточнила, что примет постановление жителей региона относительно их будущего, касающегося статуса территории. Политик считает, что речь идет о политической воле народа.

Какое они примут решение, когда, это их право. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует. Валентина Матвиенко, сенатор России

По мнению Валентины Матвиенко, на сегодняшний день Херсонская область уже может принимать решения, не оглядываясь на киевский режим и местные националистические неонацистские батальоны. Она поблагодарила мирное население за то, что несмотря на тяжелые условия продолжают свою работу предприятия и социальные учреждения.

Матвиенко прокомментировала ситуацию с памятником в Риге.

Фото и видео: Совет Федерации