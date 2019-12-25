Американским математикам удалось решить задачу возрастом 90 лет. Исследователи нашли решение последней части гипотезы Келлера. Об этом рассказали журналисты из "Популярной Механики".
Напомним, что немецкий математик Эдуард Отт-Генрих Келлер в 1930 году сформулировал гипотезу о том, что если хотя бы две плитки при покрытии определенной области пространства плитками одинакового размера должны иметь общее ребро в пространстве любой размерности. Данную гипотезу легко доказать для измерений до шести. Однако в 1990 году установлено, что для пространств с размерностью более десяти гипотеза не работает. В 2002 году математики подсчитали, что в восьмимерном и девятимерном пространствах гипотеза Келлера тоже не выполняется.
Специалисты из Университета Карнеги-Меллон смогли доказать гипотезу для семимерного пространства. Оказалось, что гипотеза там выполняется. работа над данным проектом позволила помочь в создании систем, которые ускорят передачу информации в Интернете.
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Фото: Pixabay.com
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