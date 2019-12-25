Американские ученые заявили, что гипотеза Келлера актуальна для семимерного пространства.

Американским математикам удалось решить задачу возрастом 90 лет. Исследователи нашли решение последней части гипотезы Келлера. Об этом рассказали журналисты из "Популярной Механики".

Напомним, что немецкий математик Эдуард Отт-Генрих Келлер в 1930 году сформулировал гипотезу о том, что если хотя бы две плитки при покрытии определенной области пространства плитками одинакового размера должны иметь общее ребро в пространстве любой размерности. Данную гипотезу легко доказать для измерений до шести. Однако в 1990 году установлено, что для пространств с размерностью более десяти гипотеза не работает. В 2002 году математики подсчитали, что в восьмимерном и девятимерном пространствах гипотеза Келлера тоже не выполняется.

Специалисты из Университета Карнеги-Меллон смогли доказать гипотезу для семимерного пространства. Оказалось, что гипотеза там выполняется. работа над данным проектом позволила помочь в создании систем, которые ускорят передачу информации в Интернете.

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